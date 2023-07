Zarate, l'ex Lazio vicino alla Serie D? L'agente smentisce: "Una follia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mauro Zarate al Barletta? Assolutamente nulla di realistico. Nelle ultime ore si era infatti parlato di un possibile approdo dell'ex calciatore della Lazio nel club che milita in Serie D, che ha appena tesserato l'ex Serie A Schelotto, ma la smentita è arrivata direttamente dall'agente, Vittorio Schettino, ai microfoni di SerieD24: "Fra Zarate e Barletta non c’è assolutamente niente di realistico. Non so da dove sia scaturita la cosa, in tanti stanno seguendo questa ‘pista’… Zarate adesso sta in Argentina e va lasciato tranquillo. Oggi, però, alcuni organi di stampa stanno alimentando un film incredibile, sostenendo anche che adesso Schelotto debba convincere Zarate: follia".