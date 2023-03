Zauri: "A Napoli grande sacrificio di tutti. Cataldi o Vecino? Per Sarri..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato alla trasmissione New Sound Level di Francesco Scarcelli l'ex capitano della Lazio Luciano Zauri che ha espresso il suo parere in merito sulla partita di Napoli. Ecco cosa ha detto a riguardo: "Grandissima Lazio, ben messa in campo in uno stadio decisamente complicato. Grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Ognuno ha dato il proprio apporto in entrambe le fasi, soprattutto in quella difensiva. Secondo me né Cataldi né Vecino sono i play che vorrebbe Sarri. All’occorrenza impiega uno anziché l’altro, ma nella maggior parte dei casi ha comunque utilizzato Cataldi. Quella di Vecino è sicuramente una carta in più che il tecnico potrà giocarsi di volta in volta.

ANALISI DEL MATCH E CONFERENCE LEAGUE - "La Lazio ha la sua identità ben precisa con triangoli, fraseggi stretti e verticalizzazioni. È chiaro che ci siano degli accorgimenti in base ai giocatori che si vanno ad affrontare. Alle volte può capitare di abbassarsi, ma l’importante è sapere cosa fare quando si recupera la palla. Anche cambiare una posizione in campo può essere una soluzione. I movimenti di Immobile hanno facilitato anche quelli dei compagni. Quando corre tanto significa che sta bene fisicamente. Nel calcio moderno gli attaccanti non possono essere esenti dalla fase di difensiva. L’aggressione della Lazio sui giocatori del Napoli quando perdevano palla è sicuramente uno degli aspetti di cui Sarri può essere più soddisfatto. Per quanto riguarda la Conference bisogna fare bene, in questa fase si deve prendere tutto quello che arriva. Ciò non significa che devono giocare gli stessi di venerdì, però sicuramente deve essere una Lazio competitiva per passare il turno visto che in Europa ci sono tanti fattori che entrano in gioco".