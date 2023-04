Zauri: "Lazio - Torino, l'arbitro l'ha indirizzata. Sono convinto che a San Siro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nella trasmissione condotta da Francesco Scarcelli, Luciano Zauri ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Torino della scorsa giornata di Serie A. Ecco le parole dell'ex biancoceleste: "L'ho vista dallo stadio, stavo all'Olimpico. L'arbitro ha indirizzato un po' la partita, creando delle situazioni per cui, soprattutto quando c'è in palio così tanto, il nervosismo cresce. La cosa che non mi è piaciuta è che, ogni volta che arrivava una decisione contraria, si creava immediatamente il capannello intorno all'arbitro. Hanno accusato questa grande pressione, ma normale che ci sia. Anche l'arbitro, con tutti i problemi creati, non è stato aiutato da quest'atteggiamento. Sono stato giocatore, e capisco che quando si va in campo e pensi ti siano stati fatti torni incredibili, perdi concentrazione e lucidità. E dopo tutto quanto va male. Di fronte poi avevi una squadra organizzata, che gioca bene a calcio, quindi le difficoltà poi sono aumentate".

PROBLEMI - "La Lazio ha avuto difficoltà diverse dalle altre volte. Il Torino ha proposto un buon calcio, con delle buonissime uscite. Ha fatto fatica la Lazio, forse una delle poche volte, ad andare a prendere l'avversario. Ha un po' corso a vuoto, anche per merito del Torino. Va dato anche merito agli avversari per aver fatto una partita di questo tipo. Poca brillantezza? Quando siamo a fine aprile, dal punto di vista fisico quello che hai, hai, non puoi fare nient'altro. Sono convinto che a San Siro andrà a tremila all'ora".

TORNA ALLA HOMEPAGE