Zazzaroni e l'invito a Ceferin: "Basta arbitri scarsi per le italiane". E cita la Lazio

In vista delle gare di ritorno e degli impegni Champions di Napoli e Inter, Ivan Zazzaroni si è rivolto direttamente al presidente a Ceferin, presidente della UEFA. Il direttore del Corriere dello Sport, in particolare, ha messo l'accento sul metro di giudizio degli arbitri designati per le ultime sfide. "Si prenda una pausa e suggerisca all'eurodesignatore Rosetti di non mandare arbitri punitivi o troppo scarsi alle partite delle italiane", ha spiegato. Nel discorso, poi, ha menzionato anche la Lazio e il direttore di gara del match contro il Cluj, Craig Pawson: "Ha cacciato Patric dopo un quarto d'ora per un fallo da ultimo uomo trascurando la posizione di Felipe Anderson".

