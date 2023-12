Zazzaroni: "Mihajlovic? Devo chiedere scusa al tifo laziale"

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Zazzaroni chiede scusa ai tifosi della Lazio. Sul Corriere dello Sport in edicola oggi, nella pagina dedicata al ricordo di Sinisa Mihajlovic accompagnata da un suo articolo, non comparivano foto dell'ex difensore in maglia biancoceleste, ma solo con quella della Roma. Ospite a Radio Deejay, il direttore del giornale ha spiegato: "Devo fare le mie scuse al tifo laziale. Un anno fa morì Sinisa, tutti sappiamo come, e nella pagina con un mio articolo, uscita oggi, ci sono due foto con la maglia della Roma. E' stato un errore di un collaboratore, ma io me ne assumo la responsabilità come direttore".

"Il collaboratore si è anche scusato, ma ci tengo a ribadire che Sinisa era e resta un'icona laziale. Nessuna motivazione di diffusione, ho letto cose assurde in queste ore, ma si è trattato di un errore tecnico. E' giusto che i tifosi della Lazio si siano arrabbiati, questo conferma l'amore folle che avevano per lui. Io ho sentito Arianna, conosco bene i figli, volevo andare al suo ricordo questa mattina ma poi non avrei fatto in tempo a venire qui in radio. Mi dispiace molto per quello che è successo perché in un momento di ricordo così ti sputt... un po' tutto. Ma ormai è successo e io mi scuso".