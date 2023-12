Zeman, l'ordine dei medici: "Dovrà togliere le sigarette. In panchina..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo la dimissione dalla clinica in cui era ricoverato Zeman, per una lieve ischemia transitoria, arriva una linea severa per il tecnico del Pesara. I medici della clinica abruzzese Pierangeli hanno delineato i prossimi passi del recupero dell'ex allenatore della Lazio: “Si dovrà riposare e togliere le sigarette. Il primo impegno del Pescara del 2024 è il 7 gennaio contro la Juventus U23. Zeman non è detto che siederà in panchina. Tutto dipenderà da come si evolveranno le sue condizioni, che verranno monitorate giorno per giorno”. Lo riporta sportface.it.