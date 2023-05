Zeman: "Mia moglie mi dice di andare in pensione ma io..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Zdenek Zeman sta per spegnere 76 candeline ma nonostante l'età la sua passione per il calcio è quella di sempre. Il boemo, ex allenatore tra le altre anche di Lazio e Roma, si è raccontato in un'intervista sulle colonne de Il Centro: "Oramai non mi pesano più gli anni, da un po’ di tempo mi sono tranquillizzato. Continuo a fare quello che mi piace con la voglia di creare qualcosa di interessante. Cosa ne pensa mia moglie Chiara? Mi ha suggerito molte volte di smettere, ma io non ho alcuna intenzione di andare in pensione. Se restassi fermo a casa mi annoierei da morire, quindi cerco di rendermi utile a chi abbia voglia di imparare".

"Rimpianto di non aver vinto uno scudetto? No, non mi pesa, anche perché vincere un campionato non è il massimo, dipende da come si arriva al successo. Preferisco provare a fare divertire la gente che viene allo stadio, poi nello sport si vince e si perde e bisogna accettarlo. Inoltre, non credo di aver mai avuto a disposizione una rosa attrezzata per vincere lo scudetto. Qualche buon piazzamento l’ho raggiunto, purtroppo in periodi in cui in Champions andava una sola squadra. Oggi invece si lotta per il quarto posto“.