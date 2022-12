Zeman non si sbilancia: "Derby? Io ho la doppia cittadinanza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Zdenek Zeman ha presentato, nella giornata di ieri, la sua autobiografia "La bellezza non ha prezzo". L'ex allenatore di Lazio e Roma ha ripercorso la sua carriera, parlando anche degli anni trascorsi nella Capitale: "A tutti piace il bello ma per farlo serve coraggio e io ne ho avuto. I tifosi hanno affetto nei miei confronti perché è sempre piaciuto quello che ho fatto nelle mie squadre. La passione della gente del Sud è maggiore rispetto a quella del Nord. Se si vince a Roma è tutto diverso per esempio. A me piace fare questo per la gente. Ho doppia cittadinanza: romanista e laziale".

