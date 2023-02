Zeman pronto a un clamoroso ritorno: avviata la trattativa

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarebbe la terza volta in carriera, ma tutto lascia pensare che la direzione presa sia proprio quella: Zdenek Zeman, ex allenatore della Lazio, sta per tornare sulla panchina del Pescara. Il boemo, dopo le due avventure in Abruzzo, questa volta si assumerà il compito di rialzare il club bianco azzurro e di riportarlo in Serie B. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico reputa la squadra forte e in grado di centrare l'obiettivo, al punto di aver rifiutato un contratto fino al 2024 per uno fino a giugno di quest'anno, ma con rinnovo automatico in caso di promozione. Le parti si sono già incontrate a Roma, la via sarebbe segnata: fuori Colombo, dentro Zeman.