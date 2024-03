Zhang, la Corte d'Appello dà ragione ai suoi creditori: deve pagare 320 milioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arrivano pessime notizie per Steven Zhang, il presidente dell’Inter è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d’Appello di Milano che ha accolto il ricorso di China Construction Bank Asia e riconosciuto la sentenza del Tribunale di Hong Kong in merito alla causa da 320 milioni di euro che Zhang non ha pagato. Negli scorsi mesi l’istituto di credito asiatico si era attivato per rendere la sentenza esecutiva anche in Italia e per consentire ai creditori di potersi rivalere anche sui beni che Zhang possiede al di fuori del territorio cinese. Di seguito quanto riportato da Calcio e Finanza.



“Nella sentenza si legge che la quota che deve essere ripagata è pari a 255 milioni di dollari più interessi per 2,6 milioni fino al 2 agosto 2021 e poi interessi annui pari al 13% sui 255 milioni di cui sopra dal 3 agosto 2021 fino alla data del pagamento (circa 30 milioni annui), in base a quanto spiegato dal Tribunale di Hong Kong nella sentenza del luglio 2022 e passata in giudicato nel settembre 2022”.

