Zielinski, il padre conferma: "Lascerà il Napoli ma rimarrà in Italia"

Piotr Zielinski va sempre più verso l'Inter. Il centrocampista del Napoli non rinnoverà il suo contratto in scadenza: manca sempre meno alla firma con i nerazzurri. In passato era stato accostato anche alla Lazio, che aveva provato a prenderlo dopo la partenza di Milinkovic-Savic. A confermare il suo addio è stato il padre, Boguslaw Zielinski, ai taccuini di Polska Agencja Prasowa. Queste le sue parole sulla vicenda: "Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa".