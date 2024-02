Zielinski, Marotta: "Ho avvisato De Laurentiis. Se tutto va bene..."

Fonte: TuttomercatoWeb.com

Nella sua intervista a DAZN, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche di come nascono le idee a parametro zero, soffermandosi poi su Piotr Zielinski: "Nascono dal lavoro dell'area tecnica, dagli osservatori che fanno attività di monitoraggio. In questo modo poi si cerca di contattare e negoziare con i giocatori. Per noi è più facile perché rappresentiamo l'Inter. Oggi è più facile rispetto a quando sono arrivato, assolutamente sì. Abbiamo vinto sei trofei, fatto una finale di Champions. Poi sei a Milano, e anche per le compagne dei calciatori è fondamentale questa città".

Mercato di gennaio, più che riparare l'Inter ha programmato, con Taremi e Zielinski. Per attrarre parametri zero è importante portarsi avanti?

"Quello che conta è rappresentare una società che è tornata a essere come quella del 2010. Siamo cercati e ricercati. Il discorso su Zielinski: stiamo sondando il terreno, ho parlato anche con De Laurentiis. Se tutto andrà in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l'anno prossimo".

Vi aspettavate questo Thuram?

"Ha sempre dimostrato di essere un talento, ha avuto un brutto infortunio. Non lo abbiamo mollato, con Ausilio e Baccin, siamo riusciti a portarlo a Milano a zero e diventerà un campione. Avere un padre come Lilian, di quello spessore, è importante. È un consigliere fondamentale per Marcus".