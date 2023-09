Zoff: "Sarri rinforzato dal mercato. La Lazio lotterà per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Parola a Dino Zoff. L'ex portiere della Nazionale ed ex allenatore della Lazio ha parlato a 360 gradi della squadra allenata da Sarri, reduce dalla super vittoria con il Napoli, del campionato italiano e della nuova Italia guidata da Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Roma Sound 90 Fm nella trasmissione di Francesco Scarcelli: "La Lazio è un'ottima squadra al di là della partenza, è stata una grande Lazio a Napoli ma del resto dopo il secondo posto dell'anno scorso ci si doveva aspettare un cambio di faccia rispetto le prime due di campionato. Il mercato ha rinforzato? Sicuramente si anche se in campo ne vanno 11, ha comunque allungato la rosa".

La Juventus?

"Ha fatto poco mercato perché era ricca di giocatori anche molto giovani quindi si è mossa poco ma rimane una squadra molto forte".

Un ricordo della Lazio e dei suoi tifosi?

"Sono uno sportivo, sono stato bene in tutte le squadre in cui sono stato. Anche per la Lazio un po' mi batte un po' il cuore, anche se i tifosi non sempre mi hanno amato."

La Nazionale?

"Non mi permetto di giudicare la scelta di Mancini, però poteva essere più chiaro. Sono contento sia Spalletti il nuovo C.T. perché è certamente un allenatore bravo ed esperto che potrà dare il suo contributo a migliorare questa squadra".

Da portiere un parere sugli estremi difensori azzurri?

"Donnarumma è un gran portiere ci ha fatto vincere un europeo, mi piacciono però anche Meret del Napoli e Provedel della Lazio".

Come ricordi il gol di Dalmat in Lazio-Inter nel 2001?

"Sbagliammo tanto in quella partita. Fu un peccato subire quel gol perché avevamo rimontato molti punti ed eravamo solo a -2 dalla Roma".

La griglia della Serie A?

"Siamo all'inizio ma le due milanesi sono partite fortissimo. C'è ovviamente anche la Juventus e anche il Napoli e la Lazio potranno lottare per il quarto posto."