Zoff sul tema delle sostanze sospette: "Tutto questo è ridicolo. Non sono preoccupato"

Dopo circa un mese dalle preoccupanti rivelazioni di varie figure del mondo del calcio come l'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro, Dino Baggio, Alessandro Melli, Raducioiu e altri ancora sul tema dei farmaci che vengono assunti dagli atleti, spesso senza essere consapevoli di quali sostanze si stia facendo effettivamente uso, anche Dino Zoff ha detto la sua sull'argomento. L'ex portiere della Lazio, diversamente dai nomi precedenti, non si è detto preoccupato. Ecco uno spezzone di intervista rilasciata al programma "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1.

"Queste sostanze sembra che siano chissà cosa ma non è così. Per fare un esempio, se oggi viene fuori che l'aspirina fa male, io ne ho prese tante perché era una cosa lecitissima. Non sono preoccupato insomma. Il Micoren? Mi viene da ridere, è come l'aspirina di oggi, ti apriva un po' il respiro, era un medicinale normalissimo. Non so se funzionava, forse si, ma non saprei dire. Era una cosa come l'aspirina comunque tutto questo è ridicolo".