Albania, Hysaj assistman contro la Polonia: ma il gol è assurdo! - VIDEO

E' terminato il primo tempo tra Albania e Polonia, partita valida per le qualificazioni agli europei, con i padroni di casa avanti per 1-0. Tra i titolari mandati in campo dal tecnico Campos Junior c'è anche il terzino della Lazio: Elseid Hysaj. Proprio quest'ultimo è stato tra i protagonisti della prima frazione, entrando nel tabellino in versione di assistman. E' lui, infatti, a servire l'appoggio per lo straordinario gol di Asani. Il centrocampista del Gwangju, riceve palla sulla destra, si accentra sul mancino e lascia partire un gol da capogiro che batte un incolpevole Szczęsny. Tutto facile quindi per Hysaj, al quale basta passare la sfera all'uomo giusto per aggiungere un assist alla sua collezione.