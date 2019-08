Atalanta: caro abbonamenti, la protesta del tifo nerazzurro

(ANSA) - BERGAMO, 7 AGO - Aria di contestazione a Bergamo da parte dei tifosi dell'Atalanta. Fuori dal cantiere della curva Nord, attualmente in fase di posa della struttura per la copertura del settore, nelle prime ore del mattino, sulla recinzione del cantiere, è comparso uno striscione: "Passano gli anni, cambiano i tempi, ma che errore sbagliare sugli abbonamenti... Rispetto per chi c'era, per chi c'è e per chi ci sarà". La 'rivendicazione', firmata Curva Nord Bergamo, è stata corredata da una foto su un post della pagina Facebook 'Sostieni la curva'. La campagna abbonamenti del club nerazzurro, pubblicata ieri pomeriggio sul sito ufficiale sotto il nome 'Qui si fa la storia', rispetto alla scorsa stagione, ha visto un sostanziale aumento dei prezzi, l'esclusione delle donne e degli Over 65 dalla categoria abbonamenti 'ridotti' e l'abolizione della tariffa Family che prevedeva la possibilità di sottoscrivere due o più abbonamenti a prezzi ridotti per convivente o figli Under 26, oltre a quello a tariffa intera del capofamiglia.

