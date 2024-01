Atalanta, controlli medici per Scalvini: le condizioni in vista della Roma

Mentre a Bergamo svolgeva le visite mediche il neo acquisto dal Verona, Isak Hien, presso la Clinica La Madonnina di Milano era presente Giorgio Scalvini per svolgere dei controlli strumentali che hanno escluso lesioni. Il centrale, costretto al forfait per un problema alla coscia sinistra durante il riscaldamento prima della partita contro il Lecce, resta in dubbio per l'ottavo di Coppa Italia a Bergamo contro il Sassuolo di mercoledì prossimo. Il suo rientro potrebbe essere fissato in vista della partita contro la Roma del 7 gennaio, esattamente come il nuovo arrivo.