Calcio, all'estero di gioca anche a Pasqua: quanti big match!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In Italia il campionato si ferma per un giorno, prima di riprendere nella giornata di domani con le partite mancanti della Serie A, ma all'estero anche la domenica di Pasqua si scende in campo a caccia dei tanto ambiti punti. In Inghilterra, Spagna, Germania sono molteplici le partite che verranno disputate, alcune di queste anche dall'altissimo tasso di spettacolarità.

PREMIER LEAGUE - Partendo dalla Premier League ad attirare l'attenzione è il big match tra Manchester City e Arsenal, in programma alle 17.30 all'Eithad Stadium. Primi a 64 i Gunners hanno un punto di vantaggio rispetto ai Citizens e zero rispetto al Liverpool - che scenderà in campo alle 15.00 contro il Brighton - secondo per differenza reti.

LIGA - Il campionato spagnolo è pronto ad offrire una domenica pasquale pregna di appuntamenti. Apriranno le danze alle 14.00 Celta Vigo e Rayo Vallecano, seguiranno il Girona contro il Real Betis alle 16.15, mentre la gara delle 18.00 tra il Deportivo Alaves e la Real Sociedad anticiperà il big match delle 21.00 che vedrà il Real Madrid affrontare l'Athletic Bilbao.

BUNDESLIGA - Saranno tre le gare in terra tedesca, sicuramente meno emozionanti rispetto agli altri campionati. Alle 15.30 l'Augusta affronterà il Colonia, mentre alle 17.30 lo Stoccarda se la vedrà contro 1. FC Heidenheim 1846. Chiudono alle 19.30 Bochum e Darmstadt.

LIGUE 1 - Sono sei addirittura i match che si giocheranno oggi in Francia. Alle 13.00 darà il via alla giornata il Lorient contro il Brest, mentre seguiranno in contemporanea alle 15.00: Nizza-Nantes, Clermont-Tolosa e Le Havre-Montpellier. Alle 17.05 toccherà a Strasburgo e Rennes, mentre chiude alle 21.00 la super sfida tra il Marsiglia e il Psg.