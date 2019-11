Calcio, un'altra leggenda si ritira: Villa appenderà gli scarpini al chiodo

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - David Villa si ritira. L'attaccante spagnolo, 38 anni il prossimo 3 dicembre, ha annunciato che lascerà l'attività agonistica a fine stagione: il giocatore, che indossa la maglia dei giapponesi del Vissel Kobe, va a caccia dell'ultimo trofeo di una carriera da professionista lunga 19 anni e poi sarà addio. "Lascerò il calcio a gennaio, prima però voglio vincere la Coppa dell'Imperatore" le parole di Villa. Tanti i trionfi ottenuti, i più alti con la maglia della nazionale spagnola (l'europeo 2008 e il mondiale 2010, con Villa miglior marcatore di sempre della Roja): ma l'attaccante è stato anche 3 volte campione di Liga con Barcellona e Atletico Madrid, e in bacheca vanta una Champions e un mondiale per club in blaugrana, tre supercoppe e tre Coppe del Re. Numeri da campione, che confessa di essere arrivato a questa decisione non facilmente. "Erano anni che ci pensavo - spiega lo spagnolo - devo essere io a lasciare il calcio, non voglio che sia il calcio a lasciare me".

ITALIA, LE PAROLE DI ACERBI

LAZIO, CONTROLLI PER RADU IN PAIDEIA

TORNA ALLA HOMEPAGE