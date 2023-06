Calciomercato | Mbappe lascia il PSG: "Lo sapevano tutti che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo ha annunciato per mezzo di un comunicato ad ad AFP: Kylian Mbappe non rinnoverà in estate e lascerà il Paris Saint Germain: "Il consiglio direttivo è stato informato dal 15 luglio 2022 della mia decisione di non rinnovare oltre il 2024, e la lettera inviata lunedì ha solo lo scopo di confermare ciò che avevo già detto loro. Non ho mai discusso di un prolungamento con il PSG". Il francese ha dunque espresso la propria volontà di cambiare aria, confermando l'anticipazione de L'Equipe e sconvolgendo il mercato a cui stiamo andando incontro. Per acquisire i diritti alle prestazioni del classe 1999 ci sarà la fila, i top club europei a breve si muoveranno per convincere Mbappe a firmare per loro, con il sogno Real Madrid sempre vivo nella testa dell'ex Monaco.