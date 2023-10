Caso Fagioli, il giocatore incrocia le dita: rischia di giocarsi la carriera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

RASSEGNA STAMPA - Si tratta del secondo caso in poche settimane per la Juventus. Dopo quello relativo a Pogba, oggi la società bianconera si trova costretta a gestire anche le indagini su Nicolò Fagioli. Il centrocampista è indagato dalla Procura di Torino per presunte scommesse su piattaforme illegali. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'indagine non sarebbe partita direttamente dal giocatore, ma quest'ultimo si sarebbe trovato coinvolto in un giro di scommesse e di conseguenza iscritto al registro degli indagati. Come fanno sapere i suoi legali in una nota, il ragazzo sta collaborando con la Procura Federale, spera che tutto si possa concludere con un'archiviazione del caso, mettendosi alle spalle questa brutta storia. La carriera di Fagioli adesso è davanti a un bivio: da una parte la speranza, dall'altra il rischio di una squalifica di almeno 3 anni.

Cosa rischia Fagioli?

L'ex Cremonese ha infranto l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo, che recita: "Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa". In parole semplici: un tesserato di società professionistica non può scommettere in nessun modo su partite organizzate da Figc, Fifa e Uefa. La violazione di questo articolo può comportare una squalifica di 3 o più anni e il pagamento di un'ammenda che parte dal minimo di 25.000€.

La situazione

Lo scorso 30 agosto la Figc ha ottenuto le carte e aperto un fascicolo che, a meno di proroghe, sarà chiuso entro 60 giorni dall'apertura (fine ottobre). Il procuratore Chinè è al lavoro per decidere se archiviare il caso e salvare Fagioli, oppure se proseguire con le indagini. La Juventus, che ha già ascoltato Fagioli, spera che, nella peggiore delle ipotesi, si arrivi a una squalifica limitata alla sola stagione in corso.