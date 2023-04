Cataldi, 200 presenze con la Lazio: lo spettacolare omaggio del club - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Lazio - Juventus, Danilo Cataldi è stato premiato dal presidente Lotito dopo aver collezionato le 200 presenze in Serie A. A qualche giorno di distanza, è arrivato anche l'omaggio al numero 32 biancoceleste. Su Instagram è stato condiviso un video che racchiude le gioie più grandi vissute nella Capitale dal centrocampista. "Tema: 200 partite in biancoceleste, cos'è per te la Lazi0. Danilo...", la didascalia scelta per accompagnare le immagini, che hanno già fatto il pieno di like.

