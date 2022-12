F1 | Ferrari, 8 candidati al posto di Binotto: Elkann deve scegliere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Ferrari è alla continua ricerca del nuovo team principal. L'addio di Binotto è ufficiale. Diventerà materiale il 31 dicembre. Un mese di tempo per decidere il nome nuovo che accompagnerà e guiderà la Ferrari in giro per il mondo nel 2023. John Elkann è impegnato quindi non solo sul fronte Juventus, ma anche su quello Ferrari. Otto sono i nomi contattati. Vediamoli. Clicca qui di seguito fra le frecce per scoprire: > FERRARI, GLI OTTO NOMI PER IL DOPO BINOTTO <