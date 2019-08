Fernando Torres lascia il calcio

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Un epilogo inglorioso di una carriera da incorniciare. Per il 'Nino' Fernando Torres, che oggi ha 35 anni, la favolosa avventura nel calcio giocato si è chiusa con un tracollo a dir poco clamoroso, visto che il 'suo' Sagan Tosu è stato sconfitto in casa per 6-1 dal Vissel Kobe, la squadra degli ex compagni di Nazionale Andres Iniesta e David Villa, come lui campioni del mondo nel 2010 in Sudafrica, a Johannesburg. Fernando Torres, che ha vestito con scarso successo pure la maglia del Milan, ha vinto con la Spagna anche due edizioni dell'Europeo: nel 2008, in Austria e Svizzera; nel 2012, in Polonia e Ucraina. Vanta anche due successi in Europa League e uno nella Champions. Una carriera pressoché inimitabile, quella del 'Nino'.