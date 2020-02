Genoa, tifosi contestano il presidente Preziosi: "Vattene!"

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Contestazione organizzata dal tifo rossoblù allo stadio Ferraris di Genova contro il presidente del Genoa, Enrico Preziosi: centinaia di cartelli con la scritta "Vattene" sono stati esposti in tutti i settori all'inizio della partita con il Cagliari. In Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, i cartelli sono stati accompagnati da cori insultanti rivolti al presidente. L'invito rientra nelle iniziative di contestazione che erano state preannunciate in settimana dagli Ultrà della Gradinata Nord e dall'Associazione Club Genoani. Preziosi, ormai da mesi al centro della contestazione della tifoseria, non è presente a Marassi. (ANSA).