Inter, Dalmat distrugge Inzaghi: "Livello basso. Non lo confermerei neanche se..."

Il presidente vuole la Champions, è obiettivo necessario per la crescita della società. Poi l'incontro con l'allenatore per...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: CATALDI FERMO, MARCOS C'È. E ZACCAGNI... FORMELLO - Doppia seduta, doppio regista fuori. Vecino ko per la lesione muscolare e in campo non si vede ancora Cataldi, fermo a causa del colpo al polpaccio rimediato contro l'Inter da Lukaku. Stamattina Danilo ha effettuato un'ecografia a Formello,... WEBTV LAZIO, LA SOCIETÀ AL LAVORO PER AIUTARE I TIFOSI RIMASTI BLOCCATI A MILANO: IL COMUNICATO Sono stati molteplici i disagi creati dalle criticità sulla linea ferroviaria tra Roma e Milano. Circa un migliaio sono i tifosi della Lazio che non hanno potuto raggiungere il capoluogo lombardo e centinaia quelli che hanno avuto problemi per il ritorno nella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, URIBE CAMBIA IDEA: ECCO DOVE POTREBBE ANDARE Non si fermano le voci dal Portogallo per Mateus Uribe, centrocampista del Porto che in estate si libererà a parametro zero. Stando alle precedenti indiscrezioni, provenienti dalla penisola lusitana, il regista colombiano sembrava molto vicino al trasferimento alla...