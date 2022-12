Juve, il CDA dimissionario approva il bilancio 2021-2022: i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

Ieri la Juventus ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021-2022, con una perdita di 239.23 milioni di euro. Il nuovo progetto di bilancio per l' esercizio chiuso al 30 giugno 2022 sarà votato dall'Assemblea degli azionisti il prossimo 27 dicembre 2022, che si riunirà in unica convocazione. La riappropriazione del bilancio arriva dopo le analisi e le valutazioni del Consiglio d'Amministrazione juventino del 28 novemebre scorso “acquisiti i nuovi pareri aggiornati- si legge nella nota del club – resi alla luce dell'esame della documentazione rilevante, relative all'indagine della procura, con riferimento alle cosiddette manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019-2020 e 2020-2021”. Il club Juventus ha dichiarato : “ La Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della Società dalla Consob e dalla Procura”. La cosa curiosa è che il CDA che ha approvato il bilancio è lo stesso che si è dimesso in blocco lunedì a seguito dell'inchiesta della Procura. L'inchiesta va avanti tra intercettazioni e le indagini che proveranno a fare luce sui conti del club piemontese.

