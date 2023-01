Premier League, oggi il derby di Manchester: Guardiola sfida Ten Hag

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi, a Old Trafford, il Manchester United ospita i cugini del City. I padroni di casa sono quarti in classifica con una gara da recuperare. I ragazzi di Ten Hag vengono da una striscia di otto vittorie consecutive e vogliono vendicare l'umiliante sconfitta dell'andata per 6-3, subita all'Etihad. La squadra di Guardiola deve riscattare la cocente eliminazione in Carabao Cup contro il Southampton. I Citizens secondi in classifica non possono sbagliare se vogliono rimanere attaccati all'Arsenal capolista, al momento distante cinque punti. Gli ospiti si affideranno a Haaland per sconfiggere gli eterni rivali.

