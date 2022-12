Rabbi gol e la dedica a Sinisa Mihajlovic: il derby emiliano lo vince la Spal

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri, la Spal ha vinto il derby emiliano contro il Parma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la vittoria degli ospiti è stata conseguita grazie alla rete siglata da Simone Rabbi. Il giovane attaccante classe 2001 ha dedicato la sua rete a Sinisa Mihajlovic. Ricordando quando Il tecnico serbo lo fece debuttare in Serie A nel dicembre 2020. Ieri nel derby emiliano contro il Parma, il giovane attaccante finché ha avuto energie, ha eseguito alla lettera gli ordini del suo maestro Sinisa. L'attaccante spallino ha lottato con tenacia e caparbietà mettendo in pratica gli insegnamenti appresi a Bologna, trascinando i suoi compagni della Spal alla primo successo in trasferta. L' assist vincente è stato servito dal ex laziale Maistro.

