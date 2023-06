UFFICIALE - Il Real Madrid piazza il grande colpo: arriva dalla Germania

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Real Madrid ha annunciato il grande colpo dell'estate. I blancos, per mezzo di un comunicato ufficiale, hanno reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Borussia Dortmund le prestazioni del centrocampista inglese Jude Bellingham. Il classe 2003 ha firmato un contratto di 6 anni e sarà presentato a Madrid nella giornata di domani. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Jude Bellingham (Stourbridge, 29/06/2003) è un nuovo giocatore del Real Madrid . Il nostro club ingaggia uno dei grandi talenti del calcio mondiale, un centrocampista che arriva dal Borussia Dortmund e arriva a Madrid dopo essere stato eletto miglior calciatore della Bundesliga 2022/23".

Real Madrid, Bellingham dice addio al Borussia Dortmund: le sue parole

Jude Bellingham ci ha tenuto a salutare tutti i tifosi del Borussia Dortmund: "Per quanto mi avete dato negli ultimi tre anni. È stato un onore indossare quella maglia così tante volte, vivere momenti grandiosi e meno. Anche se non vedo l'ora di arrivare nella mia prossima destinazione, non scorderò mai il mio passaggio lì. Una volta del Borussia, per sempre del Borussia! Tutto il meglio per il futuro".