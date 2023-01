USA, "football americano troppo violento": l'infarto in campo di Hamlin e le polemiche

Fonte: Ansa

Il football americano torna al centro delle polemiche per i rischi a cui espone i suoi giocatori, mentre l'America è con il fiato sospeso in attesa di notizie sul difensore dei Buffalo Bills Damar Hamlin, che sta lottando per la vita. Il 24enne, alla sua seconda stagione con la squadra, è andato in arresto cardiaco dopo un placcaggio effettuato nei confronti di Tee Higgins, ricevitore dei Cincinnati Bengals, e ora si trova "in condizioni critiche".

Le immagini shock mostrano Hamlin a circa nove minuti dall'inizio della partita che viene duramente colpito al petto: il giocatore si rialza, poi improvvisamente si accascia. Il personale medico accorso sul campo gli ha praticato un massaggio cardiaco, quindi il giovane è stato trasportato in ambulanza, intorno alle 21.25 ora locale, allo University of Cincinnati Medical Center. I compagni di squadra hanno subito rivelato con i loro gesti - quando il gioco si è fermato - la gravità della situazione. Mentre infatti l'ambulanza entrava in campo per i primi soccorsi, molti di loro piangevano disperati e altri pregavano in ginocchio.

"Il suo battito cardiaco è stato ripristinato sul campo. Attualmente è sedato e versa in condizioni critiche", hanno scritto su Twitter i Buffalo Bills. La famiglia di Damar, invece, ha espresso la sua "sincera gratitudine per l'amore e il sostegno ricevuto". In un primo momento dopo l'incidente era stata annunciata la ripresa del gioco, ma di fronte alla protesta dei tifosi e alle richieste dei capitani gli arbitri hanno temporaneamente sospeso il match, prima che il commissario della Nfl dichiarasse definitivamente rinviata la partita. Le drammatiche immagini del giocatore che crolla a terra sono state viste da milioni di telespettatori sintonizzati sulla Monday Night Football di Espn, e hanno lasciato il paese sgomento.

Quanto avvenuto al 24enne dei Buffalo Bills è solo l'ultima, tragica dimostrazione della violenza e pericolosità di questo sport. Da anni il football americano è al centro delle polemiche per le conseguenze spesso gravissime dei trauma cranici di cui sono vittime i giocatori, tanto che nel 2013 l'allora presidente Barack Obama sottolineò come "chi ama questo sport deve capire che probabilmente bisogna cambiarlo gradualmente per tentare di ridurre in parte la violenza". Dopo quanto accaduto ad Hamlin, però, è ancora più pesantemente finito sotto processo ed aumentano le voci di chi chiede un cambio radicale, mentre molte famiglie tentano di distogliere i figli dal praticare questa disciplina.