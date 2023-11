100 MILIONI DI LETTURE, DIVENTA SPONSOR E FAI VOLARE LA TUA AZIENDA CON LE NUOVE PROMO!

Alla scoperta di un'opportunità unica per le aziende: diventare sponsor de Lalaziosiamonoi.it, il portale di riferimento per i tifosi della Lazio. Con oltre 100 milioni di letture annuali, la piattaforma si presenta come il palcoscenico ideale per aziende che mirano a rafforzare la propria visibilità e a connettersi con una comunità di lettori appassionati e fedeli.

L'offerta de Lalaziosiamonoi.it è pensata per massimizzare l'impatto pubblicitario: una singola uscita sul portale ha un costo accessibile e garantisce visibilità in homepage per 24 ore. Per chi cerca un impegno maggiore, è possibile optare per pacchetti che permettono di pubblicare più contenuti nel corso della stagione, beneficiando di tariffe vantaggiose e di una presenza costante e strategica.

LISTINO 2023/2024

- SINGOLA USCITA: Una singola uscita sul nostro portale di listino ha un prezzo di 100,00+iva. La pubblicazione avviene in homepage. Si può acquistare un pacchetto di minimo 5 uscite e pubblicare 5 news a vostro piacimento durante la stagione calcistica di riferimento (2023/2024).

- PROMO BASIC: Sottoscrivendo un contratto di almeno 3 mesi, avrete la possibilità di andare online 3 giorni a settimana, per un totale di 12 uscite al mese, ad un costo di 360 euro+iva (mensili). Il che vuol dire che la singola giornata avrà a quel punto un costo non di 100 euro ma di soli 30 euro. Il risparmio mensile sarà di ben 840 euro. La campagna per l’intero periodo (3 mesi) viene euro 1.080,00+iva.

- PROMO GOLD: Sottoscrivendo un contratto di almeno 6 mesi, il prezzo sarà sempre di 360,00 al mese (+iva) ma i giorni online diventeranno 4, quindi una singola uscite avrebbe a quel punto un costo di 22 euro. Un risparmio ancora maggiore per una pubblicazione, lo ricordiamo, su un portale da 100.000.000 di letture. Pagando anticipatamente si potrà avere inoltre in omaggio una mensilità gratuita. La news potrà essere cambiata per contenuti testuali e fotografici una volta al mese.

- PROMO PLATINUM: Offerta personalizzata e super scontata valida per 11 gg a partire da oggi. Una news pubblicitaria con foto e video allegati. Online tutti i giorni, rialzata in homepage una volta al giorno. Avrete inoltre diritto a una promo su tutti i nostri social (circa 120 mila followers) targhettizzata e finanziata direttamente dal nostro gruppo editoriale del valore di 50 euro. In omaggio avrete inoltre 4 stories al mese sul nostro canale instagram da oltre 76.000 followers. Il tutto a 500,00 al mese +iva. Pagando in anticipo un contratto di 6 mesi avrete due mesi in omaggio. Con un investimento di 3000 euro+iva, quindi 500 euro al mese, ne avrete in cambio 8 da partner de Lalaziosiamonoi "everyday".

Per info e sottoscrizioni, contatta:

Marlene M.; Responsabile marketing

Cell: 333 9339995

Email: marlene.marketing16@gmail.com