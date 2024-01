CENA ROMANTICA A SAN VALENTINO? A ROMA LA SCELTA MIGLIORE È 'DA BAFFO'

Si avvicina San Valentino e il ristorante "Da Baffo", noto per la sua eccellente cucina e atmosfera accogliente, si prepara a offrire un'esperienza di Capodanno indimenticabile. Situato in Via dei Fulvi, 8 a Roma, il locale si distingue per la sua unica sede e per una tradizione culinaria che dura da anni, garantendo una serata all'insegna del gusto e del divertimento.

Il menu del 14/02 promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, iniziando con un Aperitivo di benvenuto che darà il tono alla serata romantica. Seguiranno antipasto, primo, secondo e contorno.

Per chiudere in bellezza, oltre al dolce, acqua, vini e amari. La serata sarà allietata da Live Music! Il costo dell'intera serata è di 60€ a persona. "Da Baffo" vi aspetta per vedervi brindare al vostro amore. Non perdete l'occasione di festeggiare con gusto e allegria il fine anno! AFFRETTATEVI PERO', MANCANO POCHI POSTI PER IL SOLD OUT!

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante "Da Baffo". Assicuratevi il vostro posto per una notte che promette di essere ricca di sapori, musica e colori. ➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5

Siamo sempre nella nostra storica UNICA sede: Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.