CENONE DI CAPODANNO? DA BAFFO 329.62.61.63.5 ULTIMI POSTI MENU' FISSO!

ULTIMI POSTI PER IL CENONE DI CAPODANNO DA BAFFO! - Con l'avvicinarsi del nuovo anno, il ristorante "Da Baffo", noto per la sua eccellente cucina e atmosfera accogliente, si prepara a offrire un'esperienza di Capodanno indimenticabile. Situato in Via dei Fulvi, 8 a Roma, il locale si distingue per la sua unica sede e per una tradizione culinaria che dura da anni, garantendo una serata all'insegna del gusto e del divertimento.

Il menu del 31/12 promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, iniziando con un Aperitivo di benvenuto che darà il tono alla serata. Seguiranno antipasti che spaziano dal Carpaccio di tartufo nero pregiato umbro alla Mini tartare carbonara, dal Fazzoletto di pasta filo riempito di gorgonzola e miele alle polpette di Angus al sugo, fino al Tortino di spinaci con crema al parmigiano.

I Primi Piatti includono delizie quali Caramelle ripiene di speck e mozzarella alla crema di tartufo e la superba Pasta al ragù di Scottona, per continuare con i Secondi Piatti che vedranno come protagonista una Grigliata mista di carne.

Per chiudere in bellezza, oltre al Sorbetto al limone, acqua, vino, caffè e amari, la serata sarà allietata da Live Music con Anonimo Italiano e il tradizionale Lenticchia e Cotechino, indispensabili per augurare prosperità per l'anno nuovo. Non mancherà il Brindisi di Mezzanotte accompagnato da uno Spettacolo Pirotecnico per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.

Il costo dell'intera serata è di 75€ e si ricorda che è obbligatorio passare al locale per l'acconto, per assicurarsi un posto in questa notte magica.

"Da Baffo" vi aspetta per brindare insieme all'arrivo del nuovo anno in un clima di festa e condivisione. Non perdete l'occasione di festeggiare con gusto e allegria il fine anno! AFFRETTATEVI PERO', MANCANO POCHI POSTI PER IL SOLD OUT!

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante "Da Baffo". Assicuratevi il vostro posto per una notte che promette di essere ricca di sapori, musica e colori. ➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5

Siamo sempre nella nostra storica UNICA sede: Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.