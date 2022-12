DIVENTA SPONSOR, SFRUTTA LA PROMO NATALE: PACCHETTI ECONOMICI PER FAR VOLARE LA TUA AZIENDA!

La nuova stagione calcistica è in pausa e Lalaziosiamonoi.it è pronta a raccontarne la seconda parte come ogni anno in maniera capillare. Il nostro pubblico è diretto, proviene per l'84% da contatti fidelizzati e per il restante da Google e Social. Una risorsa importante, unica nell'etere romano. Entrare a far parte di dei nostri sponsor adesso è accessibile a tutti con un'offerta speciale che vi permetterà anche di misurare la potenza del nostro portale. Contattaci! Gli slot non solo illimitati e puoi sfruttare le PROMO NATALIZIE! Due pacchetti con OMAGGIO incluso!

PACCHETTI PROMO NATALE

- 1 news pubblicitaria pubblicata 3 giorni a settimana, più 2 stories instagram al mese, più una campagna AdV su Facebook a nostra spese (La news pubblicitaria è una news completamente personalizzabile, che va in pagina come le altre. Non ha un tempo di esposizione minimo, è a scorrimento come il resto del portale. La struttura mobile e desktop ne garantisce comunque la piena visibilità per ore. Perché quello che effettivamente vendiamo è una vetrina unica sul web. Può essere personalizzata con foto, loghi, contenuti, senza limiti di testo o lunghezza): 380 € + IVA al mese, contratto di 3 mesi.

- 1 news pubblicitaria pubblicata 4 giorni a settimana, più 2 stories instagram al mese, più una campagna AdV su Facebook a nostra spese (La news pubblicitaria è una news completamente personalizzabile, che va in pagina come le altre. Non ha un tempo di esposizione minimo, è a scorrimento come il resto del portale. La struttura mobile e desktop ne garantisce comunque la piena visibilità per ore. Perché quello che effettivamente vendiamo è una vetrina unica sul web. Può essere personalizzata con foto, loghi, contenuti, senza limiti di testo o lunghezza): 380 € + IVA al mese, contratto di 6 mesi.

Affrettati, questo è un prezzo incredibile. Di listino infatti 1 news redazionale pubblicata 1 sola volta in homepage viene 100 € + IVA. Con il primo pacchetto, in cui sono comprese 12 uscite mensili (3 a settimana), oltre a contenuti extra, lo sconto è equivalente al 75%! Con il secondo pacchetto, in cui le uscite mensili comprese sono 16, oltre sempre ai contenuti extra, lo sconto arriva all'80%!

E SE DIVENTI SPONSOR PRIMA DEL 24 DICEMBRE HAI ANCHE 2 SETTIMANE OMAGGIO! CON IL PRIMO PACCHETTO SONO 6 PUBBLICAZIONI GRATUITE IN PIU', COL SECONDO DIVENTANO 8!

IL 24 DICEMBRE SI AVVICINA, FAI UN REGALO ALLA TUA AZIENDA: COMPRA UNA PUBBLICITA' COMPETITIVA PER IL TUO BRAND, FAI CONOSCERE IL TUO MARCHIO, CONSOLIDALO. LA PUBBLICITA' E' COMPLETAMENTE DEDUCIBILE NELLA DICHIARAZIONE DEL PROSSIMO ANNO, ALLORA PERCHE' NON APPROFITTARNE?

IN PIU': L'OMAGGIO BIANCOCELESTE E LE STORIES GRATIS!

Abbiamo pensato a un regalo in più per chi pagherà anticipatamente la sua sponsorizzazione. Paga anticipato e avrai degli omaggi incredibili: la maglia della Lazio originale e 2 storie instagram in più al mese, per un totale di 4 complessive ogni mese (che su una pagina da 78.000 followers beh, hanno un valore IN-CRE-DI-BI-LE!)

PROMO VALIDE FINO AL?

Le offrte sono valide entro il 7 gennaio, eccezion fatta per la promo ulteriore per chi diventa sponsor entro il 24 dicembre. Tutte le condizioni sopra riportate sono valide solamente per chi ci contatterà entro quella data. Chiamaci per approfondire il discorso promo e avere ulteriori info al 333 933 9995, oppure via mail a info.lalaziosiamonoi@gmail.com. Fissa un appuntamento con il nostro consulente e scopri il nostro mondo. Uno spazio tutto tuo, sul nostro sito, ti aspetta. Personalizzabile come vuoi, quante volte lo vuoi!

PERCHE' SCEGLIERE LALAZIOSIAMONOI.IT?

Lalaziosiamonoi.it è un portale aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che può contare su 92.000.000 di pagine viste nel 2022, con picchi fino a 12 milioni mensili. Un sito intriso di notizie di qualità intriso di lettori fidelizzati che vanno a comporre una magnifica platea da 150.000 accessi giornalieri ognuno dei quali ha un tempo medio di permanenza sul sito di 5 minuti! Pensaci: con un mese di pubblicazioni sul nostro sito la tua news potrebbe essere vista fino decine di migliaia di volte! Più di tante radio romane, più di tante televisioni romane, più di tante realtà giornalistiche locali...a un prezzo decisamente più basso!

Sul web, lo ricordiamo, la pubblicità è diversa dal "contatto diretto". E' una questione di visibilità, di fidelizzazione dell'utente stesso. Cose che noi possiamo offrirvi.

Addio a costi esosi. Ripensiamoci: oggi con il costo di un mese di sponsorizzazione su un FM puoi garantirti 3 o 4 mesi sul web, in un sito i cui lettori navigano circa 6 minuti a ogni ingresso prima di uscire...e poi tornare nuovamente! Ti abbiamo convinto? Incuriosito? Oltre all'offerta estiva dei tre mesi ti ha balenato l'idea di investire sul web e vuoi sapere ulteriori formule? Cosa aspetti?

Puoi contattarci in due modi:

EMAIL : info.lalaziosiamonoi@gmail.com

CELL. : 333 933 9995

Un consulente risponderà alle vostre esigenze

Pubblicità di qualità sul web, il futuro è adesso.