DIVENTA SPONSOR: SUPER PROMO 3X6! SCOPRILA: 6 MLN DI VISITE AL MESE PER TE!

Lalaziosiamonoi.it è la piattaforma numero 1 nell’etere romano per quel che concerne il tifo biancoceleste, che fornisce un target di pubblico unico ai propri sponsor. Con l'84% dei lettori provenienti da traffico diretto, combinato con il restante da Google e Social, Lalaziosiamonoi.it si distingue dalla massa come una risorsa preziosa di cui entrare a far parte a costi decisamente minori rispetto a Radio e TV. Gli sponsor hanno l'opportunità di affermare il proprio marchio in questo mercato in crescita e ottenere l'accesso diretto a un pubblico coinvolto.

Diventa Sponsor con la promo 3×6

Questa offerta promozionale de Lalaziosiamonoi.it è un ottimo modo per i nuovi clienti di risparmiare denaro e far conoscere la propria azienda. Per ogni tre mesi di sponsorizzazione pagata in anticipo, i clienti riceveranno sei mesi di sponsorizzazioni, per un valore totale del doppio rispetto al loro pagamento originale. Questa offerta è valida solo per 30 giorni, fino al 20 Maggio 2023, e non è cumulabile con altre offerte o sconti. Non è aperta ai già clienti, ma solo a nuove partnership. Solo per i primi 5 sponsor che chiuderanno il contratto.

Ricapitolando:

1) Contattaci fino al 20 Maggio 2023

2) Sfrutta la promo 3×6, paga anticipato i 3 mesi di sponsorizzazione

3) Ne avrai in regalo altri 3 al termine dei 3 pagati

4) La tua news in homepage sarà pubblicata 3 giorni a settimana

5) Puoi modificarla 1 volta al mese, piena libertà su testi e contenuti multimediali

6) Orario a rotazione

7) Solo per i primi 5 clienti che ci contatteranno

Sul web, lo ricordiamo, la pubblicità è diversa dal "contatto diretto". E' una questione di visibilità, di fidelizzazione dell'utente stesso. Cose che noi possiamo offrirvi.

Addio a costi esosi. Ripensiamoci: oggi con il costo di un mese di sponsorizzazione su un FM puoi garantirti 3 o 4 mesi sul web, in un sito i cui lettori navigano circa 6 minuti a ogni ingresso prima di uscire...e poi tornare nuovamente! Ti abbiamo convinto? Incuriosito? Oltre all'offerta estiva dei tre mesi ti ha balenato l'idea di investire sul web e vuoi sapere ulteriori formule? Cosa aspetti?

Puoi contattarci in due modi:

EMAIL : info.lalaziosiamonoi@gmail.com

CELL. : 333 933 9995

Un consulente risponderà alle vostre esigenze

Pubblicità di qualità sul web, il futuro è adesso.