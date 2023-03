"Amico dei Bambini...un esempio per loro", premiati Lotito e Romagnoli

Fonte: Samuel Tafesse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Come già riportato, il presidente Claudio Lotito non si è presentato a causa di impegni istituzionali in qualità di Senatore della Repubblica. Il patron della Lazio ha comunque inviato una lettera, letta sul palco da Fabio Caressa: "Ci tengo a ringraziarti per questo prestigioso riconoscimento, conferitomi dal vostro comitato d'onore che inorgoglisce me e tutta la società Lazio che rappresento. Numerosi impegni istituzionali legati alla mia carica di Senatore della Repubblica rendono, purtroppo, indispensabile la mia presenza a Roma nel giorno della cerimonia. Per questo motivo non potrò presenziare alla consegna di questo importante premio. Viene riferito in maniera indissolubile il Torneo Amici dei Bambini, dove lo sport e l'impegno per il sociale convivono al meglio. Per questo sono particolarmente entusiasta di ottenere questo riconoscimento che fin dai suoi albori, condivide con l'alta centenaria storia della società sportiva Lazio, gli autentici valori olimpici ispirati alla cultura per merito, capace di oltrepassare qualsiasi steccate di carattere sociale, economico e culturale. Vi ringrazio infinitamente per il prestigioso riconoscimento, il presidente Claudio Lotito".

È il giorno a Milano del grande evento 18° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi. che, assegnerà i premi 2022: "Amico dei Bambini... Un esempio per loro". Lalaziosiamonoi.it segue live l'evento, con contributi audio/video dell'inviato Samuel Tafesse, Claudio Lotito e Alessio Romagnoli non saranno presenti ma verranno comunque premiati. Un nugolo di ospiti, coordinati dal conduttore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio: Stefano Pioli (allenatore AC Milan), Danilo D'Ambrosio (giocatore FC Internazionale), Mattia Perin (giocatore Juventus Football Club Spa), Andrea Pinamonti (giocatore US Sassuolo), Nicolò Rovella (giocatore AC Monza), Gerhard Comper (Presidente Sud Tirol), Stefano Marchetti (Direttore Generale AS Cittadella), Claudio Ranieri (allenatore Cagliari Calcio), Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Ac Milan), Christian Lantignotti (Allenatore Under 17 AC Milan), Paolo Masini (Direttore Sportivo SG Varesina Calcio), Monica Bertini (giornalista e conduttrice SportMediaset), Salvatore Malfitano (giornalista Gazzetta dello Sport).

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto BambinixLaPace di Ai.Bi. Amici dei Bambini per continuare a garantire protezione, cura e sostegno ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. A un anno dall'inizio del conflitto Amici dei Bambini ha raggiunto oltre 750 famiglie rimaste in Ucraina e 125.200 profughi in Moldova. 200 persone, tra bambini e adulti, hanno trovato accoglienza in Italia nei Pan di Zucchero per La Pace e presso le famiglie vicine all’associazione. Alle 21, dopo la premiazione, si terrà una cena durate la quale verranno messe all'asta alcune maglie dei giocatori di Serie A e il cui ricavato andrà alla Squadra Insuperabili.