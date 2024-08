Argentina, che premio per Castellanos! C'è la chiamata di Scaloni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol, rigore conquistato, premio MVP contro il Venezia e prima convocazione in Nazionale maggiore. Il Taty Castellanos si è preso tutto e subito già a inizio stagione. Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, infatti, ha chiamato il centravanti della Lazio per i prossimi impegni di settembre contro il Cile e la Colombia. Le due gare sono valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Di seguito la lista completa.