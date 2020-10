Atalanta, un giocatore positivo al Covid-19: salta la conferenza di Gasperini

Trema ancora il mondo del calcio. Continuano a registrarsi nuovi casi di positività al Covid-19 tra le squadre di Serie A. Dopo la notizia del Genoa, con 17 calciatori e 5 persone dello staff positive al tampone, anche l'Atalanta, ultima avversaria della Lazio in campionato, ha comunicato di aver rilevato un caso all'interno del gruppo squadra. Anche la conferenza stampa di Gasperini è stata annullata per questo motivo. Ecco la nota della società: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".