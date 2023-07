AURONZO GIORNO 0 - Lazio, la squadra è arrivata: parte il ritiro! - FOTO & VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - La Lazio è arrivata ad Auronzo di Cadore, accolta dai tanti tifosi biancocelesti già presenti tra le Tre Cime di Lavaredo. Può iniziare ufficialmente il ritiro pre-campionato degli uomini di Sarri!

L'ARRIVO DELLA LAZIO AD AURONZO (PARTE 1)

L'ARRIVO DELLA LAZIO AD AURONZO (PARTE 2)

AGGIORNAMENTO 18.45 - L'ingresso dell'hotel, che ospiterà la Lazio durante il ritiro, si sta riempendo di tifosi biancocelesti che attendono l'arrivo dei loro beniamini.

AGGIORNAMENTO 18.20 - La Lazio è attesa a breve in hotel. Nella giornata di domani avrà inizio il ritiro con le prime sessione di allenamento sotto la guida di mister Maurizio Sarri.

Ci siamo. Il ritiro estivo 2023/2024 ha finalmente inizio. La Lazio in questi minuti è arrivata presso l'hotel in cui sarà ospite fino al 28 luglio, giorno fissato per il ritorno nella Capitale. Alle 15.30 la rosa biancoceleste è partita con un volo diretto da Fiumicino con destinazione Venezia, dove ad attenderli c'era il pullman che li ha trasportati fino ad Auronzo di Cadore. È qui che che i biancocelesti, per la sedicesima volta consecutiva, svolgeranno la preparazione atletica. Nei successivi 17 giorni, infatti, la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per le consuete doppie sedute di allenamento, nelle quali si inseriranno ben 4 amichevoli, secondo il programma prestabilito. Per il momento non ci sarà nessun volto nuovo allo Zandegiacomo, se non per i Primavera che il tecnico ha portato con sé con lo scopo di allungare la rosa in assenza dei nazionali: Immobile, Hysaj, Cancellieri e Gila (quest'ultimo non raggiungerà la squadra sotto alle Tre Cime di Lavaredo).