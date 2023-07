AURONZO GIORNO 1 - Lazio, partitella a campo ridotto: rossi contro azzurri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 18.38 - Provedel e Maximiano sostituiti da Adamonis e Furlanetto.

AGGIORNAMENTO 18.34 - Maximiano strappa gli applausi del pubblico presente con una grande parata su Pedro da posizione ravvicinata.

AGGIORNAMENTO 18.23 - È arrivato il momento della paritella a campo ridotto. Sarri non applica modifiche alle due squadre che restano le stesse dell'esercitazione tattica, si aggiungono solo i due portieri Provedel, con i non fratinati, e Maximiano con i fratinati. Chiare le indicazioni di Sarri: "In fase difensiva non si deve sbagliare un c***zo".

AGGIORNAMENTO 18.09 - "Palla veloce e non blanda" è la richiesta di Maurizio Sarri. Il tecnico ha schierato le due squadre con un 4-3-3 per dare vita a delle prove tattiche che coinvolgano tutti gli elementi della rosa a disposizione. L'allenatore vuole che la palla giri in maniera rapida e sicura, senza passaggi che siano troppo morbidi e, quindi, di facile preda degli avversari.

AGGIORNAMENTO 18.00 - Sarri divide la squadra in due: fratinati contro azzurri, per ripetere alcune prove tattiche. Le squadre sono schierate in questo modo:

Azzurri: Fares, Romagnoli, Ruggeri (Dutu), Lazzari; Basic, Cataldi, Vecino; Pedro, Diego Gonzalez, Felipe Anderson;

Fratinati: Marusic, Patric, Casale, Floriani; Luis Alberto, Marcos Antonio, Akpa Akpro (Bertini); Zaccagni (Sana Fernandes), Crespi e Balde;

AGGIORNAMENTO 17.57 - Prima parte dell'allenamento che si struttura su degli stazionamenti composti da quattro giocatori che hanno come l'obiettivo quello di compiere una serie di passaggi precisi e in rapidità, cambiando, ad appoggio compiuto, la loro posizione.

AGGIORNAMENTO 17.46 - Inizia l'allenamento sul campo dello Zandegiacomo. Tutta la squadra, dopo un breve colloquio con Sarri, viene schierata in una delle due metà per dare il via alle esercitazioni tecniche.

AGGIORNAMENTO 17.30 - La squadra, accolta dagli applausi dei tifosi, si raduna a bordocampo. Lungo applauso anche per Maurizio Sarri. A breve avrà inizio la seconda seduta pomeridia di allenamento.

AGGIORNAMENTO 17.10 - Lo staff di Sarri sta preparando il campo per la seduta pomeridiana. Ostacoli e palloni si alternano sul prato dello Zandegiacomo, mentre, per il momento, resta libero il campo adiacente.

Dopo la sessione di questa mattina, incentrata sulle prove tattiche, la Lazio è pronta a tornare in campo per la seconda seduta giornaliera. Agli ordini di mister Sarri, si lavorerà concentrandosi sugli aspetti tecnici, i quali saranno abbinati al lavoro svolto sul campo in mattinata. L'allenamento si svolgerà in un clima nettamente migliore rispetto alla pioggia che ha caratterizzato la sgambata di qualche ora fa.

AGGIORNAMENTO 11.53 - Si conclude, con una breve riunione a centrocampo, la prima sessione di allenamento ad Auronzo di Cadore. Dopo una prima parte in cui Sarri si è occupato del reparto offensivo, nella seconda il mister ha lavorato sui movimenti della linea difensiva. Il prossimo appuntamento è oggi pomeriggio intorno alle 17.45.

AGGIORNAMENTO 11.28 - Ricomincia l'allenamento tipico di Sarri sulla linea difensiva, ripetuto continuamente in questi tre anni di Lazio. L'allenatore lavora sui movimenti sincronizzati degli interpreti. Dopo i miglioramenti già visti nello scorso anno, il mister cerca di perfezionare i movimenti.

AGGIORNAMENTO 11.23 - Terminato il lavoro tattico di centrocampisti e attaccanti, entrano in campo i difensori. Sarri divide così il reparto: fratini rossi a Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic; dalla parte opposta, senza fratini ci sono Floriani, Ruggeri (che si alterna a Dutu), Casale e Fares.

AGGIORNAMENTO 11.13 - Sul campo adiacente allo Zandegiacomo, dove sono in corso le prove tattiche di centrocampisti e attaccanti, sono scesi in campo anche i difensori per il lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO 10.53 - Ora tocca ai fratinati rossi, schierati in questo modo: Vecino, Marcos Antonio, Basic; Balde (che si alterna a Sana Fernandes), Crespi, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO 10.49 - Centrocampisti e attaccanti entrano sul prato dello Zandegiacomo per l'inizio delle prove tattiche, Sarri impartisce i primi ordini del ritiro. I primi due reparti testati sono: Akpa Akpro (che si scambia con Bertini), Cataldi e Luis Alberto a centrocampo e Felipe Anderson, Diego Gonzalez (schierato per il momento al posto di Immobile) e Pedro come tridente offensivo. In porta, invece, c'è Furlanetto, mentre i restanti tre portieri si sono spostati nell'altra metà campo per proseguire il lavoro.

AGGIORNAMENTO 10.28 - La squadra ha fatto il suo ingresso in campo, inizia il primo allenamento del ritiro di Auronzo 2023/2024. Mentre sul campo principale si allenano i portieri: Adamonis, Provedel, Maximiano e Furlanetto; sull'adiacente Sarri si è messo al lavoro con centrocampisti e attaccanti, impegnati sul campo adiacente nel lavoro atletico, mentre i difensori proseguono la sessione in palestra, in attesa di essere chiamati.

AGGIORNAMENTO 10.25 - La squadra si trova ora a bordocampo, in attesa del via libera per passare a fare sul serio.

AGGIORNAMENTO 10.20 - Lo staff di Maurizio Sarri ha allestito il campo adiacente allo Zandegiacomo, dove a breve è attesa la squadra per svolgere la parte atletica della seduta odierna. Cinesini, ostacoli e birilli, sono divisi per il terreno di gioco, bagnato da una pioggia che si fa sempre più battente.

AGGIORNAMENTO 10.06 - Non solo Luis Alberto, anche Zaccagni, Cataldi e Felipe Anderson, seguiti qualche minuto dopo da Pedro e Basic, si sono sottoposti a delle terapie prima della palestra. Nulla di preoccupante, però, dovrebbe trattarsi solamente di un risveglio fisioterapico fatto per mezzo di massaggi, prima di passare al lavoro.

AGGIORNAMENTO 09.58 - Mentre la squadra è alle prese con la seduta mattutina di palestra, Luis Alberto si è staccato dal gruppo per sottoporsi a un ciclo di terapie prima della seduta di allenamento.

AGGIORNAMENTO 9.30 - La Lazio sta per fare il suo ingresso in campo, ma il clima ad Auronzo non è dei migliori: oltre a una forte umidità che coinvolge l'intero ambiente, sullo Zandegiacomo sono iniziate a scendere le prime gocce di pioggia.

AGGIORNAMENTO 09.15 - I giocatori stanno arrivando in questi minuti dall'albergo a bordo dei transfer. La seduta inizierà intorno alle 10.00, nel frattempo sul campo dello Zandegiacomo alcuni elementi dello staff di Sarri sono scesi in campo per preparare la prima seduta del ritiro.

AURONZO - Prende il via il sedicesimo ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Tra pochi minuti, presso lo stadio Zandegiacomo, scenderà in campo la squadra biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, alla sua terza esperienza sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il tecnico, con il consueto lavoro sui reparti, darà inizio alla preparazione atletica e tattica in vista della prossima stagione.