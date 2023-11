Bologna-Lazio, probabili formazioni: Immobile e Pedro scalpitano

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria interna in extremis contro la Fiorentina, la Lazio torna in campo venerdì contro il Bologna. Appuntamento ore 20:45 al Dall'Ara con i biancocelesti a caccia del quarto successo di fila in campionato. Sarri studia il miglior undici per sfidare la compagine di Thiago Motta, reduce dal 2-0 rifilato in casa al Verona. Immobile tornerà titolare, il dubbio in attacco riguarda Zaccagni con Pedro che potrebbe prendere il suo posto. Piovono conferme in difesa, Sarri potrebbe riproporre la linea a quattro che ha tenuto la porta inviolata contro la Viola. L'unico dubbio riguarda Romagnoli che può tirare il fiato dopo un avvio di stagione da stakanovista. Gila si scalda, per lo spagnolio si tratterebbe dell'esordio stagionale. A centrocampo Guendouzi e Luis Alberto favoriti come mezzali, in cabina di regia ballottaggio tra Rovella e Cataldi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.