Calciomercato, la Champions vale un campione d'Europa: Lotito studia il colpo

RASSEGNA STAMPA - L'ingresso in Champions vale tantissimo per la Lazio, sia sotto l'aspetto economico sia in chiave ambizione. Con i soldi della qualificazione, la dirigenza biancoceleste può pianificare la prossima stagione e regalare a Sarri una rosa competitiva in tutti i reparti. Il sogno, in caso di arrivo tra le prime quattro, è sempre Domenico Berardi, pilastro del Sassuolo e campione d'Europa con la Nazionale nell'estate del 2021. Oltre al vice Ciro, infatti, Sarri ha chiesto un esterno top da affiancare a Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson. Per il momento Mimmo resta un sogno, difficilmente i neroverdi se ne priveranno. Il mister lo prenderebbe subito così come Zielinski se non dovesse rinnovare con il Napoli. Nel mirino anche Jesper Karlsson, svedese dell’Az Alkmaar, ultimo avversario della Lazio in Conference. Il suo valore si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Sicuramente si tratterà un vice Immobile. Retegui è un'ipotesi concreta, Mulattieri del Frosinone al momento non trova conferme.