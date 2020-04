Calciomercato Lazio, a volte ritornano: Jemerson proposto ai biancocelesti

A volte ritornano. È il caso di Jemerson de Jesus Nascimento. Noto semplicemente come Jemerson e accostato diverse volte alla Lazio. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il Monaco ed è pronto a lasciare il Principato dopo quattro anni e 153 presenze condite da quattro gol. Jemerson è un evergreen del mercato laziale, il suo nome è uscito diverse volte negli ultimi anni, a partire dal 2016 e poi nel 2017 quando effettivamente Tare l’aveva monitorato e trattato con una certa insistenza. In quel momento, infatti, il centrale era reduce da una grandissima stagione, fatta di 54 presenze stagionali, titolo di Francia vinto e una semifinale di Champions raggiunta e persa contro la Juventus. Il problema era però il Monaco che valutava 25 milioni il cartellino di Jemerson, una cifra in quel momento non spendibile dalla Lazio. Oggi, però, la situazione è cambiata, la crisi tecnica nella quale è piombato il club del Principato nelle ultime due stagioni ha coinvolto anche il brasiliano che non è riuscito a dare seguito al rendimento dei primi anni in Francia. Nella stagione in corso, prima dello stop, aveva messo insieme solo 13 presenze in campionato.

PROPOSTA - Jemerson oggi cerca una nuova avventura e il Monaco non è riuscito a convincerlo a rinnovare il contratto, così ecco l’occasione di mercato. Gli agenti lo stanno proponendo vari club in Europa, soprattutto a quelli che in passato avevano dimostrato interesse e qualche contatto con la Lazio c’è stato. Di nuovo. Per ora i dirigenti laziali hanno messo in stand-by l’opzione, gli obiettivi per la difesa in cima alla lista delle preferenze di Tare sono altri (occhio sempre a Kumbulla), ma non è detto che il nome di Jemerson venga scartato a prescindere. Per ora la pista non s’è scaldata, non ci sono movimenti degni di nota da registrare, non c'è trattativa tra le parti, ma la proposta è stata avanzata e la Lazio l’ha messa sul tavolo, in attesa di capire come muoversi, di comprendere quale sarà il futuro della stagione in corso e il budget che sarà disponibile per completare il mercato della prossima. Un mercato che dovrà essere importante con la Champions League alle porte.

