Calciomercato Lazio | Anche Pavlidis per l'attacco: piace il greco che ha fatto male a Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Due colpi al cuore, il terzo potrebbe pure essere quello della Lazio sul mercato. Vangelis Pavlidis, l'uomo che ha punito Sarri in Conference League, è finito nella lista dei possibili rinforzi per l'attacco. Classe 1998, centravanti dell'AZ Alkmaar che ha eliminato i biancocelesti lo scorso marzo: ha segnato nella sfida d'andata all'Olimpico e poi anche nella gara di ritorno in Olanda. Un cecchino in area di rigore, senso del gol, cattiveria sotto porta: la Lazio l'ha scoperto sulla propria pelle nel doppio scontro diretto. Il greco, in scadenza nel 2025, si è unito ai compagni Kerkez e Karlsson tra i nomi che interessano per rinforzare la rosa.

I suoi numeri: in doppia cifra da 4 anni

Nell'ultima stagione ha realizzato 12 gol (più 8 assist) in 25 partite di Eredivisie, altre 5 reti le ha siglate in Conference League in appena 7 apparizioni. Il gradimento tecnico c'è, nei dialoghi con il club olandese si è discusso anche del suo profilo. Su di lui ci sono diversi club, tra cui il Lens, pronto a puntarci in caso di addio a Openda, classe 2000 che fa gola a mezza Europa. Pavlidis, da quattro stagioni di fila in doppia cifra nel campionato olandese (con le maglie di Willem II e AZ), vive un'estate d'attesa. La Lazio ha cominciato ad apprezzarlo pagandone le spese in prima persona. Quei due gol subiti farebbero meno male in caso di trattativa portata a termine.