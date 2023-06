Calciomercato Lazio | Berardi è l'obiettivo. Ma è già pronto il piano B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una promessa che Lotito cercherà di onorare in tutti i modi. Berardi è e resta il primo obiettivo per rinforzare la corsia esterna della Lazio, ma l'operazione non è delle più semplici. Le richieste del Sassuolo sono elevate, anche se meno rispetto al passato. Il capitano dei neroverdi infatti va per i 30 anni, è un classe 1994, non si può pretendere di venderlo a cifre folli. Ma la bottega gestita da Carnevali è tradizionalmente cara: ne sanno qualcosa i club che hanno fatto affari con la società dell'ex patron Squinzi. Attualmente la valutazione di Berardi si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma il rischio è che si possa scatenare un'asta intorno al suo nome. Prima dell'addio di Maldini, il Milan era a buon punto con la trattativa. Nell'incontro con il Sassuolo per Frattesi, anche la Roma ha sondato il terreno. Insomma non è facile arrivare al numero 10, anche se un tentativo concreto la Lazio lo farà, magari inserendo anche il cartellino di Cancellieri nell'affare. E probabilmente a breve.

Calciomercato Lazio, l'alternativa a Berardi è un top del Napoli

Il profilo di Berardi però non è l'unico della lista. Per la corsia d'attacco si sono già fatti tanti nomi: da Hudson-Odoi del Chelsea a Karlsson dell’Az Alkmaar, passando per Bryan Gil del Tottenham. Ma nella Lazio tutta italiana che sta cercando di costurire Sarri, attenzione alla pista Matteo Politano. Una volta deciso il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis dovrà fare delle scelte anche su chi trattenere e chi cedere. E non è escluso che uno tra Lozano e Politano possa salutare dopo aver festeggiato il titolo di campione d'Italia. Le cifre dovrebbero essere simili a quelle di Berardi. Due anni fa il club azzurro acquistò l'esterno offensivo dall'Inter per 21 milioni di euro. Potrebbe partire per una somma leggermente inferiore, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2025. Nuovi scenari che si delineano a poco più di due settimane dall'apertura ufficiale del calciomercato.

