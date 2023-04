Calciomercato Lazio, caccia al nuovo regista: proposto un centrocampista olandese

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un campionato da finire, una Champions da conquistare, ma anche una rosa da puntellare in vista della prossima stagione. Sarri chiede rinforzi per il prossimo anno specialmente se dovesse centrare la qualificazione nell'Europa dei grandi. Tra i vari ruoli sui quali la dirigenza dovrà intervenire c'è quello del regista. Serve un profilo da alternare a Cataldi per riportare Vecino nel suo ruolo naturale di mezzala. Marcos Antonio non ha convinto e potrebbe lasciare la Capitale dopo appena un anno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il sogno estivo del mister era Maxime Lopez del Sassuolo, ma il costo era ed è improponibile, 30 milioni. L'idea è quella di andare su un giocatore pronto ed esperto. Proposto Jordy Clasie, studiato da Sarri nel doppio confronto con l’AZ Alkmaar in Conference League. 169 centimetri di ritmo e palleggio, era stato accostato al club biancoceleste anche in precedenza. Ha un passato con Southampton, Bruges e Feyenoord. La carta d'identità dice 31 anni, la scadenza del contratto è al 2024 e questo aspetto tiene basso il prezzo del suo cartellino. La Lazio può provarci in estate.