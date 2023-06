Calciomercato Lazio | Chi è Daniel Boloca: il mediano che ha stregato Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fino a qualche tempo fa lo conoscevano in pochi. Ora però il nome di Daniel Boloca inizia a circolare insistentemente anche tra i club di Serie A. Merito di una stagione strepitosa con il Frosinone: il mediano classe 1998 è tra i protagonisti della promozione dei canarini. Grosso non ha mai rinunciato a lui, mandandolo in campo con grande continuità. Al termine della stagione il bilancio è di 31 presenze (di cui 29 da titolare) e 2 gol all'attivo. Il suo rendimento non è passato inosservato e diversi club della massima serie avrebbero messo gli occhi sul talento nato a Chieri. Oltre alla Lazio, Boloca è stato accostato a Fiorentina, Bologna e Sassuolo.

Lazio, alla scoperta di Boloca: dalla Serie D alla Nazionale, passando per la Slovacchia

È stato un lungo peregrinare quello di Boloca prima di approdare al Frosinone nel 2020. Nato a pochi chilometri da Torino da una coppia di nazionalità romena, Daniel è cresciuto nel settore giovanile della Juve (dal 2008 al 2016). Dopo aver concluso il suo percorso in bianconero, il centrocampista si è trasferito in Slovacchia per la sua prima esperienza tra i grandi con la maglia del Tatran Presov. Il ritorno in Italia è immediato: prima con la Romanese, poi le esperienze sfortunate con Pro Sesto e Francavilla. La stagione della svolta è quella '19-'20, quando si mette in mostra con il Fossano (club di Cuneo). Lo Spezia decide di puntare su di lui, ma il trasferimento salta all'ultimo minuto per la promozione dei liguri in Serie A. Poco male, perché nel futuro di Boloca c'è il Frosinone. Da qui inizia la scalata: nel maggio 2022 viene convocato dalla Romania e fa il suo esordio in Nazionale contro la Slovenia (17 novembre). Ma avendo il doppio passaporto, il 15 dicembre il ct dell'Italia, Roberto Mancini, lo convoca in azzurro per uno stage dedicato ai "calciatori di interesse nazionale" in programma a Coverciano.