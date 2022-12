Calciomercato Lazio, chi è Mariano Diaz: alla scoperta della "Bestia" catalana

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra gli attaccanti accostati alla Lazio per le prossime sessioni di mercato c'è Mariano Diaz, centravanti del Real Madrid in scadenza il prossimo giugno. La sua storia con i Blancos, iniziata nel 2012 quando fu prelevato dall'U-19 del Badalona, è sul punto di concludersi. La Lazio in questo senso, riflette sul possibile colpo a costo zero, puntando sulla voglia di rilancio dell'attaccante classe 1993.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Dotato di una struttura fisica non indifferente e di una grande aggressività in campo, nel periodo francese passato al Lione, si è guadagnato il soprannome di "La Bête" (La Bestia). Mariano Diaz fa della velocità la sua prerogativa principale, la quale gli permette di attaccare la profondità e mandare in crisi il marcatore avversario. Da non disdegnare assolutamente sono le sue qualità tecniche che, nel corso della carriera, lo hanno aiutato a segnare gol esteticamente bellissimi (come quello realizzato in Champions contro la Roma). Nonostante, però, abbia dimostrato di avere caratteristiche da bomber vero, Mariano Diaz spesso ha fatto fatica a trovare la rete, soprattutto nella sua esperienza madrilena. La mancanza continuità, anche nel corso di una singola partita, lo ha limitato notevolmente anche nel periodo francese, quando con la maglia del Lione ha realizzato 21 gol in 48 partite (le due stagioni migliori della sua carriera).