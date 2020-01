Calciomercato Lazio, Couto bussa a Formello: proposto Coentrão

È stato proposto a tanti club, tra cui la Lazio. Ci ha pensato un ex come Fernando Couto, sta agendo da intermediario, ha pensato di bussare a quella che è stata la sua casa per tanti anni. L’ex difensore sta gestendo gli interessi di Fabio Coentrão, ex Real, esterno di fascia attualmente svincolato. L’ultima stagione l’ha giocata in Portogallo, nel Rio Ave, con cui ha collezionato 21 presenze e cinque assist. Nell’anno precedente era andato meglio: 44 partite con lo Sporting Lisbona, un gol e quattro passaggi vincenti. È in cerca di una sistemazione, in Italia è stato proposto anche a Bologna e Fiorentina, cerca una nuova sfida. La Lazio ha ascoltato, non ha dato una risposta affermativa, per ora non ci sono feedback che arrivano da Formello. Coentrão è un esterno a tutta fascia, può giocare sia a destra che a sinistra, ha esperienza internazionale, ha dalla sua quasi 100 presenze nel Real Madrid con cui ha vinto due Champions. La Lazio però in questo momento non cerca elementi sulle fasce: Lulic e Lazzari sono i titolari, Marusic e Jony le alternative, la crescita dello spagnolo delle ultime settimana ha spento l’allarme che s’era acceso tra ottobre e novembre. In quel momento l’ex Malaga non rendeva, stava patendo l’ambientamento, l’adattamento al calcio Italiano, Inzaghi aveva chiesto d’intervenire su un esterno se le cose fossero andate avanti in quel modo. Jony però ha reagito, a Cagliari ha conosciuto la sua svolta, ha servito l’assist per Caicedo, ha preso fiducia e confermato i progressi contro Cremonese e Samp. C’è poi Lukaku che sta rientrando dopo l’ennesimo stop, se non dovesse andar via in questi ultimi giorni, allora andrebbe considerato il terzo tassello a sinistra. Per questo su Coentrão non ci sono stati sì immediati, non ci sono state aperture. La Lazio si considera a posto, non crede sia necessario fare interventi sul mercato, la rosa viene considerata all’altezza per puntare alla Champions. Verrà fatto qualcosa solo se dovesse capitare un’occasione irrinunciabile, magari in avanti, dove ha perso quota l’ipotesi Paloschi. Il mercato è aperto e le sue strade sono infinite, ma al momento da Formello non arrivano segnali di possibili innesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME

ROMA-LAZIO, LA CAPITALE SI BLINDA

FORMELLO - LAZIO, C'È STRAKOSHA